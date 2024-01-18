Дело об "оправдании терроризма" Мифтаховым рассмотрят в январе

Военный суд в Екатеринбурге начнёт рассматривать уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма против математика Азата Мифтахова 30 января. Соответствующую судебную карточку обнаружила "Медиазона".

По итогам заседания будет решено, продлевать ли Мифтахову арест. Сейчас математик находится в кировском СИЗО, в октябре арест продлили до 6 февраля.

Мифтахова задержали 4 сентября 2023 года на выходе из колонии в Кировской области, где он отбывал срок по делу о разбитом окне в московском офисе "Единой России". По версии следствия, ранее во время просмотра новостей в колонии Мифтахов сказал, что "будет мстить" за смерть друга, который воевал на стороне Украины, и что "эфэсбэшников надо взрывать". По словам жены Мифтахова, показания на него дал заключённый, с которым он "больше всего общался".

Кроме того, некий засекреченный свидетель заявил, что математик в разговоре с ним одобрил поступок анархиста Михаила Жлобицкого, устроившего в 2018 году взрыв в здании архангельского управления ФСБ. Сам Мифтахов на выходе из колонии заявил, что такого разговора не было. На допросе он не признал вину и отказался от дачи показаний.