Суд приговорил главу ЧВК "Е.Н.О.Т." к 13 годам колонии строгого режима

Кунцевский районный суд Москвы приговорил главу военно-патриотической организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как частная военная компания (ЧВК) "Е.Н.О.Т.") Романа Теленкевича к 13 годам колонии строго режима. Об этом сообщает "Коммерсантъ".



Суд признал Теленкевича виновным в организации преступного сообщества, угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и вымогательстве.

Всего, по данным следствия, в организованную преступную группировку входили восемь членов ЧВК "Е.Н.О.Т.", часть из них являлись сотрудниками ФСБ и ГРУ России. Организатором преступного сообщества Следственный комитет считает сотрудника УФСБ по Москве, майора Александра Мрищука. Все они находятся под стражей, некоторые уже осуждены.



По данным следствия, они занимались разработкой контрабандистов, поставлявших в Россию бытовую электронику в обход таможни, а членов "Е.Н.О.Т." привлекали как понятых, технических специалистов или представителей общественности. Однако, как выяснил СК, под прикрытием этой деятельности они грабили нарушителей, отбирая у них часть подлежащего конфискации имущества и оставляя его себе.



Теленкевич, как считают в СК, возглавил ЧВК в 2016 году. Непосредственно ему вменили организацию нападения на владельца дома в Туапсе, а также попытку принуждения директора АО "Мираксбиофарма" к отказу от своей должности.Защита настаивала на самоуправстве, за которое уже вышел срок давности. Адвокаты заявили изданию, что обжалуют приговор.