Суд приговорил уроженца Казахстана к 17 годам по делу о госизмене

2-й Западный окружной военный суд приговорил уроженца Казахстана Петра Горбунова к 17 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По версии следствия, обвиняемый установил контакт с представителями организации, признанной в России террористической. После этого, как утверждает ФСБ, Горбунов нашёл в лесу тайник со взрывчаткой, которую хранил дома, чтобы потом передать другим людям для подготовки терактов в Белгородской области.

Дата задержания Горбунова не уточняется. В список "экстремистов и террористов" Росфинмониторинга его внесли в феврале.

Другие подробности дела не приводятся. О том, признал ли Горбунов вину, не сообщается.

По данным правозащитного проекта "Первый отдел" в России с 1997 по 2004 годы резко возросло число дел, возбуждённых по статьям о госизмене и шпионаже.

Почти 80% дел приходятся на период после 2022 года. С 1997 года по делам о шпионаже и госизмене были осуждены 170 человек. Уже с 2022 году обвиняемыми по таким делам стали 792 человек, начиная с 1997 года, а осужденными — 536 человек.