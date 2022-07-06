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Российский суд остановил экспорт нефти из Казахстана

В Новороссийске Приморский районный суд вынес решение о приостановке действия морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума на тридцать дней. Через него экспортируется более 80% всей добываемой в Казахстане нефти.

В решении суда говорится, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле Ространснадзором, передаёт "Интерфакс". Сам консорциум подал апелляцию, указав, что остановка прокачки нефти приведет к необратимым повреждениям оборудования.

Российский суд заблокировал поставки нефти вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем предложил "стабилизировать ситуацию" на рынках углеводородов в мире. Многие российские СМИ цитировали эту часть беседы как предложение заменить для Евросоюза российскую нефть, попавшую под санкции ЕС.

Владелец морского терминала, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), будет обжаловать решение в вышестоящем суде. Каспийский трубопроводный консорциум ежедневно он поставляет партнерам до 51,2 миллионов баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти. 31% акций КТК принадлежит Российской Федерации, 20,75% - Казахстану; другими акционерами являются иностранные компании, например, американские Chevron и Mobil и итальянская Eni.

После начала военного вторжения России в Украину США и Евросоюз наложили экономические санкции на российскую нефть, однако они не касались транзита казахстанской и иной иностранной нефти через российские терминалы, где ее загружают в танкеры и доставляют потребителям в разных странах мира. Санкции против России привели к сокращению экспорта российских энергоносителей и росту цен на международном нефтяном рынке.

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