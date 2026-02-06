Суд признал экстремистской книгу Ходорковского

Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу живущего в эмиграции бизнесмена, бывшего главы нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского "Как убить дракона", сообщает "Настоящее Время".

С иском в суд обратилась московская прокуратура. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Книга "Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров" вышла в 2022 году. Сам Ходорковский объяснял, что в ней он предлагает план действий после того, как в России станет возможной смена режима. "Если вы думаете, что я говорю про Путина, вы ошибаетесь. Я говорю про президента Российской Федерации", – сказал он.

Книга находится в открытом доступе, в том числе на сайте, который был специально создан для неё, и где её можно скачать для чтения. В исследовании, которое зачитали в суде, указали, что книга "формирует негативное, критическое отношение к действующей власти, побуждает читателей к ее смене "способами, не исключающими насильственные".

Михаил Ходорковский – один из участников недавно организованной платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которую создали для диалога с европейскими парламентариями, а также член "Антивоенного комитета России". В отношении участников комитета в России возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества и участии в нем.

В 2003 году против Ходорковского и других топ-менеджеров нефтяной компании ЮКОС обвинили в хищении средств у государства и ОАО "Апатит". В 2005 году Ходорковский получил девять лет тюрьмы по этому делу, позднее Мосгорсуд смягчил приговор. В 2010 году суд приговорил его к 14 годам лишения свободы по обвинению в хищении нефти и легализации похищенного. Дело ЮКОСа стало одним из ключевых событий раннего этапа правления Владимира Путина. В 2013 году Ходорковский был помилован, вышел на свободу и де-факто выслан из России.

В 2015 году на бизнесмена завели новое дело: его обвинили в убийстве мэра Нефтеюганска, организации еще одного убийства и покушении на убийство четырех человек. Басманный суд в декабре 2015 года вынес постановление о заочном аресте Ходорковского, после чего тот был объявлен в международный розыск. Но Интерпол не стал объявлять Ходорковского в розыск по запросу России, посчитав дело политическим. Сам он неоднократно отрицал причастность к убийству мэра.

В мае 2022 года Минюст России объявил его "иностранным агентом", а в 2024 году стало известно, что против Ходорковского возбудили уголовное дело о так называемых фейках о российской армии.