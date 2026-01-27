Дело против Ходорковского по статье о "фейках" направлено в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходрковского, по обвинению в распространении "фейков" о российской армии.

В отношении Ходорковского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в распространённом во вторник сообщении ведомства.

Как утверждает следствие, Михаил Ходорковский "в сентябре 2022 года и июле 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, разместил на личной странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации против мирного населения в ходе специальной военной операции" (СВО). "СВО" российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину.

О деле против Ходорковского по статье о так называемых фейках стало известно в январе 2024 года. Тогда его заново объявили в розыск.

Экс-глава ЮКОСа проходит в России, где он объявлен "иноагентом", также по другим делам. Одно из них заведено по статьям о насильственном захвате власти и об организации террористического сообщества. Кроме Ходорковского среди обвиняемых по этому делу есть и другие члены "Антивоенного комитета России".

Михаил Ходорковский - один из членов платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которую создали для диалога с европейскими парламентариями. В понедельник, 26 января, стало известно об утверждении состава этой платформы.

"Антивоенный комитет России" – организация, основанная группой российских общественных деятелей и гражданских активистов 27 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В манифесте группы указано, что её цели – остановить войну и противостоять режиму Владимира Путина, который организация расценивает как диктаторский. Многие члены движения уехали из России после начала войны.



