Суд признал Галицкого и Almaz Capital "экстремистским объединением"

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании "экстремистским объединением" инвестора Александра Галицкого и основанный им фонд Almaz Capital. Суд также постановил конфисковать у предпринимателя активы на восемь миллиардов рублей.

Как заявила Генпрокуратура, фонд Галицкого выступает в поддержку Украины, финансирует украинские компании, производящие оружие, и оказывает материальную помощь ВСУ.

Сам бизнесмен это отрицает. По его словам, фонд инвестирует только в гражданские проекты, а его устав прямо запрещает инвестиции в производство оружия.

Адвокат Галицкого заявил, что бизнесмен давно отошел от руководства фондом. Прокуроры, в свою очередь, настаивали, что выход Галицкого из руководства организацией носил формальный характер, и фактически он продолжает ей руководить.

Как писал The Bell, после аннексии Крыма в 2014 году Almaz Capital прекратил инвестировать в российские проекты и переключился на украинские. Галицкий также входил в состав совета директоров "Альфа-Банка" до марта 2022 года. Он вышел из него после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена.

8 февраля бывшая жена миллиардера Александра Галицкого Алия покончила с собой в изоляторе временного содержания, где находилась по обвинению в вымогательстве у бывшего супруга. 10 марта дело против нее прекратили за отсутствием состава преступления.

Almaz Capital Partners – международный венчурный фонд с головным офисом в Кремниевой долине (Калифорния, США).





