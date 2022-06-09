Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд признал незаконным решение об аресте ректора Шанинки

Сергей Зуев (архивное фото)

Кассационный суд отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, которого обвиняют в мошенничестве, и направил постановление на новое рассмотрение в ином составе суда. Об этомсообщает РИА "Новости".

Адвокат Зуева Сергей Севрук сообщил, что до вынесения нового решения о мере пресечения ректор Шанинки останется в СИЗО, передает ТАСС.

Ректору Шанинки предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда развития новых форм образования. По версии следствия, Сергей Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 миллиона рублей, предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование". По делу проходит и арестованная бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова.

Профессору также вменяют хищение более 20 миллионов рублей по ещё одному эпизоду.

Вину Сергей Зуев не признаёт. Он был задержан в октябре прошлого года и изначально помещён под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевёл его в следственный изолятор. До перевода в СИЗО Зуев был несколько раз госпитализирован, за год он перенес три операции, одна из которых – на сердце.

  • В начале декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что не считает нужным держать 67-летнего профессора под арестом в изоляторе. Однако Мосгорсуд жалобу защиты на арест отклонил, хотя врачи отмечали, что у Зуева есть риск наступления инсульта и ампутации конечностей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG