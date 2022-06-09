Суд признал незаконным решение об аресте ректора Шанинки

Кассационный суд отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, которого обвиняют в мошенничестве, и направил постановление на новое рассмотрение в ином составе суда. Об этомсообщает РИА "Новости".

Адвокат Зуева Сергей Севрук сообщил, что до вынесения нового решения о мере пресечения ректор Шанинки останется в СИЗО, передает ТАСС.

Ректору Шанинки предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда развития новых форм образования. По версии следствия, Сергей Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 миллиона рублей, предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование". По делу проходит и арестованная бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова.



Профессору также вменяют хищение более 20 миллионов рублей по ещё одному эпизоду.

Вину Сергей Зуев не признаёт. Он был задержан в октябре прошлого года и изначально помещён под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевёл его в следственный изолятор. До перевода в СИЗО Зуев был несколько раз госпитализирован, за год он перенес три операции, одна из которых – на сердце.