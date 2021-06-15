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Суд признал сотрудницу МИД виновной в растрате миллиона долларов, взятых ей в кабинете

Наталья Агальцова

Суд в Москве признал сотрудницу российского МИД Наталью Агальцову виновной в растрате миллиона долларов. Она взяла их из кабинета, в котором работала. Деньги, как утверждается, хранились в министерстве в виде пачек стодолларовых купюр в опечатанной коробке из-под шведской водки Absolut.

Хищение было обнаружено в декабре 2019 года в здании МИД в центре Москвы. Как утверждается, деньги поступили туда из российского диппредставительства в Иране и были оплатой за консульские услуги. Утверждалось, что деньги были присланы дипломатическо-курьерской службой наличными в долларах. Тем не менее Агальцова была обвинена и признана виновной в присвоении около 746 тысяч долларов и чуть больше 20 миллионов рублей.

Агальцова утверждает, что коробка не была заполнена купюрами, как настаивает её работодатель. По её словам, в коробке только верхние пачки содержали купюры по 100 долларов, а остальные частично или полностью состояли из однодолларовых банкнот. Чиновница настаивает, что обнаружила это после того, как вскрыла коробку в одиночестве, запаниковала и планировала возместить потери из своих накоплений в 200 тысяч долларов. В министерстве она занимала должность главного эксперта валютно-финансового департамента, отвечая в том числе за приём наличных денег.

Суд приговорил её к пяти годам колонии и компенсации работодателю 67,4 миллиона рублей, передаёт газета “Коммерсантъ”. Она была взята под стражу в зале суда.

  • По расчётам корреспондента Радио Свобода, объём одной коробки из-под водки Absolut (12 бутылок) — около 0,02 кубического метра. Объём миллиона долларов новыми стодолларовыми купюрами — около 0,01 м³. Таким образом, если купюры были бы новыми и только стодолларовыми, в коробку вместилась бы в два раза большая сумма.
  • За время, пока продолжался суд над Агальцовой, курс доллара к рублю изменился. По состоянию на 15 июня она растратила сумму, эквивалентную примерно 72,1 миллиона рублей.

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