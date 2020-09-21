"Досье": часть аргентинского кокаина могла предназначаться для Госдумы

Центр "Досье" Михаила Ходорковского изучил материалы российского и аргентинского уголовных дел, связанных с историей о хранении кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе.

В феврале 2018 года Аргентина и Россия провели совместную спецоперацию и задержали шесть человек, которые сумели спрятать 400 килограммов кокаина на территории посольства. Везти его дальше злоумышленники планировали дипломатической почтой.

Наркотрафик оказался встроен в транспортную систему МИД. Центр "Досье" на основе свидетельских показаний и 402 часов прослушек реконструировал события наркотической поставки. Её реальные организаторы и бенефициары до сих пор не найдены, утверждают авторы доклада.

Для перевозки груза использовали самолёт специального летного отряда "Россия", на котором летает, в частности, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Арестованы шесть человек — три сообщника контрабандистов в России, руководители фонда "Русские православные меценаты в Латинской Америке"​ Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине. Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук задержан в Германии, но затем его выдали России.

В докладе приводятся показания Михаила Казанцева, бывшего командира одной из частей Внутренних войск МВД, с которым Ковальчук обсуждал поиски частного самолета для перевозки в Европу "шкур морских котиков" (под видом шкур пытались переправить кокаин). Казанцев видел у Ковальчука удостоверение полковника СВР. В показаниях Казанцева есть фрагмент об адресатах части партии кокаина.

В 2018 году Ковальчук в ходе телефонного общения затронул тему задержания его знакомых и "настаивал, что должен был организовать поставку груза из Аргентины в Россию, при этом Ковальчук не говорил, что должен привезти кофе и сигареты, а подтвердил, что в чемоданах находился кокаин". "Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ", — такие показания Казанцева приводятся в докладе. Несмотря на эти свидетельства, российское следствие не стало устанавливать адресатов аргентинской партии, хотя спецслужбы могли бы проследить дальнейший путь прибывших в Москву чемоданов, пишут "Открытые медиа", ознакомившиеся с текстом доклада.

400 килограммов кокаина "нельзя просто взять и купить", отмечает собеседник Центра "Досье" в силовых структурах: отношения с поставщиком такого товара выстраиваются долго. Договориться о сделке Ковальчук смог бы, например, если бы был частью более крупной группировки контрабандистов, рассуждает собеседник Центра.