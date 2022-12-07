Суд на два дня отложил оглашение приговора оппозиционеру Илье Яшину

Мещанский суд Москвы перенёс на 9 декабря оглашение приговора оппозиционеру Илье Яшину. Его обвиняют в распространении фейков про российскую армию из-за прямой трансляции в ютьюбе. Он обсуждал там убийство мирных жителей в городе Буча. Украинские власти обвиняют в нём российских военных.
Приговор должен был быть оглашён 7 декабря в 12 часов. В 12:15 в здании суда была объявлена эвакуация, сообщило издание "Сота". Поводом было названо сообщение о минировании здания.
Прокурор потребовал для Яшина 9 лет лишения свободы и запрета пользоваться интернетом на 4 года после отбытия срока. По версии стороны обвинения, Яшин совершил преступление 7 апреля во время прямой трансляции на ютубе.
Оппозиционер приводил свидетельства того, что это сделали российские военные, но также и разбирал аргументы российской стороны, которая настаивает о своей непричастности к гибели людей и называет произошедшее фейком.
Предыдущий самый жесткий приговор по данной статье был вынесен муниципальному депутату по Красносельскому округу Москвы Алексею Горинову. Его приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он назвал вторжение России в Украину войной. Российские власти продолжают называть её специальной военной операцией. Яшин был депутатом того же муниципального собрания.
В своём последнем слове в суде в понедельник Яшин заявил, что готов к тюремному сроку. "Я ни о чем не жалею, – сказал он. – Я мог убежать, я мог замолчать. Но я делал то, что должен делать. Лучше провести десять лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда от того, что творится от твоего имени".
- По официальным данным украинских властей, многочисленных журналистских расследований, а также международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, в Буче за время российской оккупации погибли сотни мирных жителей, есть задокументированные случаи гибели жителей города от рук российских военных. Москва, однако, это отрицает, представители российских властей говорят о постановке или о том, что жителей Бучи убили украинские военные.
- Илья Яшин – один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения на территорию Украины. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Яшина политическим заключённым.
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