Суд признал законным исключение Литвинович из ОНК Москвы

Тверской суд Москвы признал законным исключение правозащитницы Марины Литвинович из московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Юрист заявил, что суд отклонил иск Литвинович, в котором она оспаривала решение совета Общественной палаты России, прекратившего её полномочия члена ОНК. Правозащитница не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.

В апреле этого года правозащитницу Марину Литвинович исключили из состава Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Решение было принято большинством голосов на совете Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК. Официально Литвинович исключена за "неоднократное нарушение этики". Правозащитница считает принятое решение неправомерным и политическим.

Литвинович входила в состав ОНК c конца 2019 года. Она, как и другие члены комиссии, имела право посещать тюрьмы, СИЗО и колонии, чтобы проверять условия содержания в них заключённых, общаться с заключёнными по вопросам обеспечения их прав и принимать у них жалобы.