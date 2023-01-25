Суд признал законным применение насилия в отношении поэта Камардина

Московский городской суд отказал поэту Артёму Камардину, арестованному по обвинению в возбуждении ненависти и вражды, в жалобе на применение насилия со стороны полицейских при обыске. Суд согласился с результатами проверки Преображенского межрайонного следственного отдела столицы, постановив, что "применение спецсредств проходило в рамках закона".

Артём Камардин был задержан 26 сентября прошлого года - на следующий день после того, как возле памятника Маяковскому в Москве прошли традиционные поэтические чтения. На них молодой человек прочитал стихотворение, посвящённое "ополченцам" на Донбассе.

На следующий день в квартиру, где находились Камардин, его подруга Александра Попова и друг Александр Менюков, ворвались полицейские. Дома у поэта был проведён обыск. Позже Камардин сообщил, что сотрудники полиции избили его и пытались изнасиловать гантелей, а Попова – что ей выдирали волосы и угрожали групповым изнасилованием. После пыток Камардина госпитализировали. Медики зафиксировали у него сотрясение мозга, ушиб груди и ссадины. Травмы также были зафиксированы у Поповой.

В конце сентября суд отправил Камардина и ещё двух участников поэтических чтений в СИЗО по уголовной статье о возбуждении ненависти. По мнению следствия, поэты унижали "ополченцев ДНР и ЛНР и членов их семей", а также призывали к насилию по отношению к ним. При этом эксперт, проводивший экспертизу стихотворений, не нашёл в них призывов к насилию.

Правозащитный центр "Мемориал" признал арестованных участников чтений политическими заключёнными. В центре считают, что поэтов преследуют исключительно за высказанную ими гражданскую позицию.