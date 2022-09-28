Суд отправил в СИЗО поэтов, обвиняемых по "Маяковскому делу"

В Москве суд отправил в СИЗО трёх активистов, обвиняемых по так называемому "Маяковскому делу" - Артёмом Камардиным, Егором Штовбой и Николаем Дайнеко. Поводом к возбуждению уголовного дела по статье о разжигании ненависти с угрозами насилия стала акция 25 сентября у памятника Владимиру Маяковскому в Москве. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине.

Суд постановил отправить всех троих обвиняемых в СИЗО до 25 ноября.

Обвиняемые появились в зале суда с очевидными следами травм. Артём Камардин в суде заявил, что сотрудники правоохранительных органов применяли к нему насилие.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 сентября, полиция взломала дверь в квартиру, где находились Камардин, его подруга Александра Попова и их знакомый Александр Менюков. Во время обыска в квартире и позднее на допросах в отделе полиции к ним, как они сообщили, применялись насилие, пытки и угрозы. Речь шла об избиениях и сексуальном насилии. Артём Камардин, по сообщению адвоката Леонида Соловьёва, после пыток был госпитализирован службой Скорой помощи. Об избиении также поступил звонок на горячую линию ОВД-Инфо. Александру Попову, по её словам, избили, вырывали волосы, угрожали групповым изнасилованием и наклеивали на лицо стикеры на суперклей.

В тот же день в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, Штовба и Дайнеко, стоя на коленях, просят прощения за свои высказывания. На их лицах видны синяки.

Activatica.org сообщила, что перед зданием суда собирались люди, пришедшие поддержать обвиняемых. Три человека были задержаны полицией.