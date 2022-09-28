Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд отправил в СИЗО поэтов, обвиняемых по "Маяковскому делу"

Артём Камардин

В Москве суд отправил в СИЗО трёх активистов, обвиняемых по так называемому "Маяковскому делу" - Артёмом Камардиным, Егором Штовбой и Николаем Дайнеко. Поводом к возбуждению уголовного дела по статье о разжигании ненависти с угрозами насилия стала акция 25 сентября у памятника Владимиру Маяковскому в Москве. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине.

Суд постановил отправить всех троих обвиняемых в СИЗО до 25 ноября.

Обвиняемые появились в зале суда с очевидными следами травм. Артём Камардин в суде заявил, что сотрудники правоохранительных органов применяли к нему насилие.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 сентября, полиция взломала дверь в квартиру, где находились Камардин, его подруга Александра Попова и их знакомый Александр Менюков. Во время обыска в квартире и позднее на допросах в отделе полиции к ним, как они сообщили, применялись насилие, пытки и угрозы. Речь шла об избиениях и сексуальном насилии. Артём Камардин, по сообщению адвоката Леонида Соловьёва, после пыток был госпитализирован службой Скорой помощи. Об избиении также поступил звонок на горячую линию ОВД-Инфо. Александру Попову, по её словам, избили, вырывали волосы, угрожали групповым изнасилованием и наклеивали на лицо стикеры на суперклей.

В тот же день в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, Штовба и Дайнеко, стоя на коленях, просят прощения за свои высказывания. На их лицах видны синяки.

Activatica.org сообщила, что перед зданием суда собирались люди, пришедшие поддержать обвиняемых. Три человека были задержаны полицией.

  • В интернете появилась петиция с требованием наказать сотрудников полиции, применявших пытки, и возбудить уголовное дело в отношении них.
  • Жалобы на применение пыток силовыми структурами России поступают регулярно как в сами силовые структуры, так и в СМИ, но фактически расследуются только неправительственными организациями, которые испытывают давления со стороны властей. "Горячая линия" были ликвидирована постановлением российского суда в 2022 году, а "Комитет против пыток" признан "иноагентом" и ликвидирован его членами - правозащитники продолжили работу как "Команда против пыток".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG