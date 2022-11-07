Суд продлил арест оппозиционеру Илье Яшину до 26 ноября

Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционному политику Илье Яшину до 26 ноября. Его обвиняют в распространении фейков про армию России. Слушателей на заседание не пустили.

У здания суда прошли одиночные пикеты в поддержку Яшина. Полиция задержала их участников Ирину Чивозерцеву и Андрея Жевакина.

Ранее Яшин сообщал, что следствие по его делу завершено, а также о том, что у него арестовали все банковские счета.

Яшин — один из немногих известных оппозиционных политиков, не уехавших из России, он находится под арестом с середины июля. Уголовное дело против него было возбуждено из-за эфира в ютубе, в котором он говорил о преступлениях, совершённых российскими военными в украинском городе Буча. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.