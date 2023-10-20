Суд продлил задержание редактора Идель.Реалии Алсу Курмашевой

Советский районный суд Казани продлил задержание журналистки Татаро-Башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашевой до 23 октября.

Адвокат журналистки Эдгар Матевосян сообщил, что следствие ходатайствовало о полутора месяцах ареста, но прокурор попросил лишь продлить срок задержания. Слова адвоката передает "Медиазона". Матевосян добавил, что Курмашева считает себя невиновной.

"Мы обеспокоены решением продлить срок задержания Алсу. Журналистика – это не преступление. Алсу должна быть немедленно освобождена, чтобы вернуться к своей семье", – заявил исполняющий обязанности президента медиакорпорации РСЕ/РС Джеффри Гедмин.

Курмашеву обвиняют в отказе зарегистрироваться так называемым иностранным агентом. Наказание по этой статье предусматривает штраф, общественные работы либо лишение свободы сроком до пяти лет тюремного заключения.

Алсу Курмашева – гражданка США и России, живет в Праге со своим мужем и двумя детьми. В Россию она отправилась 20 мая в связи с неотложной семейной необходимостью. Она была задержана 2 июня во время ожидания обратного рейса для возвращения в Чехию.

Сотрудники аэропорта Казани конфисковали оба её паспорта. Курмашева была оштрафована за невыполнение требования о регистрации американского гражданства в российских органах власти. Она ожидала возвращения ей паспортов, когда 18 октября было объявлено о новом обвинении.

Курмашева – опытный журналист, многие годы пишущий о проблемах национальных меньшинств в Татарстане и Башкортостане. Она рассказывает о гражданских инициативах, направленных на защиту и сохранение татарского языка и татарской культуры перед лицом растущего в последние годы давления российских властей на население республик Поволжья.

С 2012 года в России действует законодательство об иностранных агентах. Как указывают представители многих иностранных правительств и международных правозащитных организаций, оно используется для наказания последовательных критиков властей, которые получают заработанные средства из-за границы или считаются лицами, "находящимися под иностранным влиянием". Таким "влиянием" российские власти считают в том числе сотрудничество с группами гражданского общества и средствами массовой информации, независимыми журналистами и активистами.