Арбитражный суд в Москве признал банкротом ООО "РСЕ/РC"

Арбитражный суд Москвы утром в понедельник, 13 марта, признал банкротом ООО "РСЕ/РС", представлявшее в России интересы медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Судебный иск подан федеральной налоговой службой в марте минувшего года. Открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.

Причиной банкротства является отказ РСЕ/РС выплачивать многомиллионные штрафы, наложенные на девять русскоязычных проектов медиакорпорации, в том числе сайты Русской службы, за невыполнение законодательства об "иностранных агентах". РСЕ/РС считает положения этого законодательства проявлением политической цензуры, препятствующей выполнению профессиональных обязанностей журналистов. Медиакорпорация оспаривает решения органов власти в российских судах и Европейском суде оп правам человека.

Общая сумма наложенных на ООО "РСЕ/РС" административных штрафов превышает миллиард рублей, в судах против ООО и его генерального директора рассматривалось или рассматривается около 1200 дел.

В мае 2021 года счета ООО "РСЕ/РС" были заморожены. Невозможность перечислять в российскую казну налоги и стала формальным поводом для процедуры банкротства. В марте 2022 года, после начала Россией полномасштабной военной агрессии против Украины и введения военной цензуры, Роскомнадзор заблокировал на территории страны сайты РСЕ/РС. Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы своего бюро в России, открытого в 1991 году по решению президента России Бориса Ельцина, и открытии нового офиса в Риге. Действия российских властей, как заявил тогда президент РСЕ/РС Джейми Флай, представляли собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода.