Суд рассмотрит уголовное дело против Леонида Гозмана заочно

В Гагаринский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении политика Леонида Гозмана. Его обвиняют в так называемых фейках про армию России. Дело будет рассматриваться заочно. На информацию в базе столичных судов обратила внимание редакция "Медиазоны".
Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.
В феврале этого года Гозман был заочно арестован. О деле в отношении политика стало известно в декабре 2023 года. По информации ТАСС, поводом стали публикации Гозмана в фейсбуке и телеграме о руководстве России и российской армии.
- Леонид Гозман – общественный и политический деятель. В 1990-е годы он был советником Егора Гайдара, участвовал в движении "Демократический выбор России". Высказывался против аннексии Россией Крыма в 2014 году и против войны России с Украиной. После начала военного вторжения России в Украину Гозман уехал из России. В мае он вернулся, объяснив это "нравственным выбором". 6 мая 2022 года внесен Минюстом в список так называемых иностранных агентов. Позже на Гозмана и его жену завели уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. Выйдя на свободу после 30 суток ареста, Гозман уехал из России.
- По подсчетам проекта "ОВД-Инфо", по статье о распространении фейков о российской армии возбуждено более 160 уголовных дел.
Форум