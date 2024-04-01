Суд рассмотрит уголовное дело против Леонида Гозмана заочно

В Гагаринский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении политика Леонида Гозмана. Его обвиняют в так называемых фейках про армию России. Дело будет рассматриваться заочно. На информацию в базе столичных судов обратила внимание редакция "Медиазоны".

Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.

В феврале этого года Гозман был заочно арестован. О деле в отношении политика стало известно в декабре 2023 года. По информации ТАСС, поводом стали публикации Гозмана в фейсбуке и телеграме о руководстве России и российской армии.