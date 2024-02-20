Суд в Москве заочно арестовал экономиста Сонина и политика Гозмана

Суд в Москве заочно арестовал экономиста Константина Сонина и политика Леонида Гозмана по статье о фейках про российскую армию.
Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.
Дело против Сонина – бывшего проректора ВШЭ и РЭШ, профессора Чикагского университета – возбудили в марте 2023 года, через два месяца его объявили в розыск в России. Поводом стали посты в телеграме о действиях российских военных в Украине, вышедшие с апреля по июль 2022 года.
В разговоре с Радио Свобода Сонин тогда предположил, что дело завели из-за публикаций о гибели мирных жителей в Буче и обстреле драмтеатра в Мариуполе.
О деле против оппозиционного политика Леонида Гозмана стало известно в декабре 2023 года. Поводом для дела, по сведениям ТАСС, стали публикации Гозмана в фейсбуке и телеграме о руководстве России и российской армии.
В сентябре 2022 года политика дважды арестовывали на 15 суток за старые посты в фейсбуке. После этого он уехал из России.
- После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания. По подсчётам "ОВД-Инфо", дела за антивоенную позицию в России завели как минимум на 846 человек, в том числе против более 250 – по статье о фейках про российскую армию.
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