Суд в Москве заочно арестовал экономиста Сонина и политика Гозмана

Суд в Москве заочно арестовал экономиста Константина Сонина и политика Леонида Гозмана по статье о фейках про российскую армию.

Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.

Дело против Сонина – бывшего проректора ВШЭ и РЭШ, профессора Чикагского университета – возбудили в марте 2023 года, через два месяца его объявили в розыск в России. Поводом стали посты в телеграме о действиях российских военных в Украине, вышедшие с апреля по июль 2022 года.

В разговоре с Радио Свобода Сонин тогда предположил, что дело завели из-за публикаций о гибели мирных жителей в Буче и обстреле драмтеатра в Мариуполе.

О деле против оппозиционного политика Леонида Гозмана стало известно в декабре 2023 года. Поводом для дела, по сведениям ТАСС, стали публикации Гозмана в фейсбуке и телеграме о руководстве России и российской армии.

В сентябре 2022 года политика дважды арестовывали на 15 суток за старые посты в фейсбуке. После этого он уехал из России.