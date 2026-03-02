Суд разрешил экс-акционерам ЮКОСа взыскать активы РФ в Британии

Высокий суд Лондона 2 марта постановил признать и привести в исполнение в Великобритании решение арбитражного суда в Гааге, которое подразумевает выплату бывшим инвесторам компании ЮКОС около 65 миллиардов долларов со стороны России, пишет Reuters.

Речь идет о решении, вынесенном ещё в 2014 году. Трем бывшим акционерам ЮКОСа — компаниям Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, входившие в Group Menatep Limited, который владел 70% холдинга и потерял деньги при его банкротстве, присудили компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у её законных владельцев. По версии суда, власти России специально добивались банкротства компании, чтобы получить ее активы и убрать сооснователя ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики. С учетом процентов за эти годы сумма выросла. Апелляции России были окончательно отвергнуты судами в Нидерландах в прошлом году.

Инвесторы добиваются взыскания средств за счет коммерческих активов Российской Федерации, расположенных в Англии и Уэльсе. Пока им удалось взыскать лишь около 1,6 млн евро. Эти средства были получены в результате продажи с аукциона прав на 18 российских водочных брендов, включая Stolichnaya и Moskovskaya.

Как пишет Reuters, процесс возмещения может занять несколько лет. Ожидается также, что Россия подаст апелляцию на это решение. По версии российской стороны, арбитражное решение не должно исполняться в том числе из-за обвинений в мошенничестве со стороны предыдущих конечных владельцев ЮКОСа.

В своем решении судья Высокого суда Лондона Роберт Брайт отметил, "моральные проступки", на которые ссылается Россия, "просто не способны предоставить какую-либо защиту".

ЮКОС – некогда крупнейшая нефтяная компания России – подверглась принудительной процедуре банкротства в России в 2006 году после того, как Михаил Ходорковский стал обвиняемым по уголовному делу о хищениях и неуплате налогов. Большая часть активов компании перешла к государственной компании "Роснефть".

Ходорковский, живущий в Британии, приветствовал решение суда в Лондоне. При этом он отметил, что сам не имеет отношения к делу, компенсации добиваются другие бывшие акционеры ЮКОСа.

В декабре 2020 года Конституционный суд России фактически разрешил не выплачивать 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Представители российских властей неоднократно заявляли, что платить не будут.