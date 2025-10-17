Суд окончательно обязал РФ выплатить $50 млрд акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу России по делу о выплате около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе суда.

Верховный суд был последней инстанцией, в которой Россия могла оспорить постановление Арбитражного суда в Гааге, вынесшего вердикт в пользу акционеров ЮКОСа ещё в 2014 году.

"Арбитражные решения 2014 года, в соответствии с которыми Российская Федерация была обязана выплатить 50 млрд долларов компаниям Hulley Enterprises Ltd, Veteran Petroleum Ltd. и Yukos Universal Ltd (совместно HVY) остаются в силе", - говорится в сообщении Верховного суда.

Арбитражный суд в Гааге в 2014 году постановил, что Москва нарушила свои международные обязательства, предприняв действия, направленные на банкротство ЮКОСа. Российские власти оспаривали решение арбитража, один раз дело уже доходило до Верховного суда Нидерландов, который тогда вернул его в Апелляционный суд Амстердама. В феврале 2024 года тот повторно вынес вердикт в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Теперь его подтвердил и Верховный суд.

ЮКОС, к числу основных акционеров которого относились в частности Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин, был крупнейшей нефтяной компанией России в начале 2000-х. Компания подверглась процедуре банкротства в 2006 году после того, как её основатель Михаил Ходорковский стал обвиняемым по уголовному делу о хищениях и неуплате налогов. Бизнесмен называл преследование политическим. Большая часть активов компании была передана подконтрольным государству структурам.

Леонид Невзлин опубликовал пресс-релиз компании GML, представляющей интересы бывших акционеров ЮКОСа, включая его самого (Ходорковский в процессе не участвовал). Как утверждает Невзлин, ныне живущий в Израиле и выступающий против власти Владимира Путина, "кампания беззакония Путина началась именно с дела ЮКОСа в 2003 году". "Сегодняшняя победа подтверждает простую истину: справедливость всегда должна торжествовать!" - пишет Невзлин.

В пресс-релизе GML говорится, что окончательное решение суда "открывает путь к взысканию активов российского государства по всему миру". Сумма, которую, согласно арбитражному решению, должно выплатить российское государство, сейчас превышает 65 миллиардов долларов с учётом процентов. В Москве неоднократно заявляли, что не будут выплачивать эту сумму, поскольку считают решения суда предвзятыми по политическим мотивам. В отношении Невзлина в России был заочно вынесен приговор, его признали виновным в частности в организации заказных убийств, что он отрицает.

В пресс-релизе отмечается, что в июне 2024 года бывшие акционеры ЮКОСа успешно продали на аукционе ряд товарных знаков Российской Федерации в Нидерландах, включая известные бренды Stolichnaya и Moskovskaya, а сейчас ведут судебные процессы в таких странах, как Великобритания, США, Люксембург и Сингапур с целью добиться там взыскания российских государственных активов.