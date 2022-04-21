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Суд сократил срок Азату Мифтахову на три месяца

Азат Мифтахов

Кассационный суд изменил приговор аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о разбитом окне в офисе "Единой России" и сократил срок лишения свободы на три месяца — с 6 до 5 лет 9 месяцев колонии. Об этом сообщает телеграм-канал "Протестный МГУ" со ссылкой на адвокатку Светлану Сидоркину.

Таким образом, Мифтахов будет находиться в колонии до начала сентября 2023 года.

Как отмечает SOTA, из приговора убрали сигнальную шашку как "средство совершения преступления". По словам Сидоркиной, она ожидала, что суд примет доводы, изложенные защитой в кассационной жалобе, однако этого не произошло.

Адвокат Мифтахова во время заседания вновь подчеркнула, что доводы обвинения основаны на показаниях засекреченных свидетелей, которых не удалось допросить в заседании, поскольку один свидетель умер, а другой допрашивался только по видеосвязи . Сидоркина подчеркнула, что продолжит обжаловать приговор Мифтахову в Верховном суде и ЕСПЧ

  • Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По его словам, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.
  • Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали и арестовали по другому уголовному делу – о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.
  • Сотни российских и мировых учёных, математиков и общественных деятелей требовали прекратить преследование Мифтахова, однако в январе суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Двум другим подсудимым назначили наказание, не связанное с лишением свободы, ещё двое находятся в розыске. Мифтахов вину не признал.

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