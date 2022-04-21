Суд сократил срок Азату Мифтахову на три месяца

Кассационный суд изменил приговор аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о разбитом окне в офисе "Единой России" и сократил срок лишения свободы на три месяца — с 6 до 5 лет 9 месяцев колонии. Об этом сообщает телеграм-канал "Протестный МГУ" со ссылкой на адвокатку Светлану Сидоркину.

Таким образом, Мифтахов будет находиться в колонии до начала сентября 2023 года.

Как отмечает SOTA, из приговора убрали сигнальную шашку как "средство совершения преступления". По словам Сидоркиной, она ожидала, что суд примет доводы, изложенные защитой в кассационной жалобе, однако этого не произошло.



Адвокат Мифтахова во время заседания вновь подчеркнула, что доводы обвинения основаны на показаниях засекреченных свидетелей, которых не удалось допросить в заседании, поскольку один свидетель умер, а другой допрашивался только по видеосвязи . Сидоркина подчеркнула, что продолжит обжаловать приговор Мифтахову в Верховном суде и ЕСПЧ