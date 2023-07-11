Суд удовлетворил иск Олега Дерипаски к соратнице Навального Марии Певчих

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск российского миллиардера Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих. Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Дерипаски сведения, распространенные Певчих в интернете об участии бизнесмена в залоговых аукционах в середине 1990-х годов. По решению суда, Певчих должна опубликовать опровержение этих сведений на ютьюб-канале "Популярная политика" и в газете "Коммерсантъ", сообщил адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

В противном случае к ней будет применена неустойка в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда, добавил адвокат.

Поводом для иска стало февральское интервью Певчих журналисту Юрию Дудю, в котором она рассказала об участии Дерипаски в залоговых аукционах, благодаря которым ряд российских бизнесменов получили доли в крупных государственных промышленных компаниях.

В прошлом году Дерипаска уже подавал иск к Марии Певчих, ещё одному расследователю из команды Навального Георгию Албурову и самому Алексею Навальному. Дерипаска требовал удалить фотографию, на которой он запечатлен c министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Японии. Фотография была опубликована в расследовании под названием "Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров". В нём говорилось, что родственники Лаврова пользуются частными самолётами, домами и отелями, принадлежащими Олегу Дерипаске, а взамен глава МИД лоббирует интересы предпринимателя.

По итогам российский суд принял тогда сторону миллиардера, обязав сторонников Навального выплатить крупную компенсацию за принесённый моральный ущерб. В команде Навального, комментируя новый иск Дерипаски, заявили, что "и по прошлому иску ничего не платили", и "сейчас не собираются".

Олег Дерипаска – бывший руководитель компании "Русский алюминий", ныне – председатель наблюдательного совета компании "Базовый элемент", основанной им самим. С апреля 2018 года он находится под санкциями США как лицо, приближённое к Владимиру Путину и финансирующее его проекты. После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Дерипаска попал также под санкции Евросоюза, Великобритании и ряда других стран. В связи с этим миллиардер был лишён гражданства Кипра, которое он получил в 2017 году.

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