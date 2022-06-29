Суд утвердил статус "иноагента" журналистке Татьяне Вольтской

Петроградский суд Санкт-Петербурга отказался исключить журналистку Татьяну Вольтскую из реестра "иноагентов" несмотря на то, что у Росфинмониторинга нет данных об ее иностранном финансировании. Об этом сообщил адвокат Леонид Крикун, который представляет ее интересы.
Суд отказал Вольтской в иске об исключении из реестра 22 июня. Рассмотрение дела шло с января 2022 года. В течение этого времени Минюст и прокуратура Санкт-Петербурга отказывались предоставить суду документы, которые бы подтверждали иностранное финансирование Вольтской. Оба ведомства утверждали, что эти данные предоставил им Росфинмониторинг, но они имеют пометку "для служебного пользования" и не разглашаются. Предоставить документы по требованию суда Минюст и прокуратура трижды отказались.
Защита направила аналогичный запрос в Росфинмониторинг, так как на него ссылались другие ведомства. В ответе говорилось, что у "управления отсутствуют запрашиваемые сведения".
"Решение суда мы будем обжаловать, в ЕСПЧ наверное не успеем, но в Комитет по правам человека ООН обратимся обязательно", – написал Леонид Крикун.
Татьяна Вольтская сказала Север.Реалии, что очень надеялась дойти до ЕСПЧ, но теперь, вероятно, добиться этого не сможет.
- Журналистку Татьяну Вольтскую признали "иностранным агентом" 8 октября 2021 года. Она много лет сотрудничает с Радио Свобода, в частности пишет для проекта Север.Реалии.
- Спустя несколько дней после включения в реестр Вольтской сообщили, что ее поэтическое выступление в Кемерове было отменено из-за ее статуса "иноагента".
- В июне 2022 года издательская платформа Ridero прислала Татьяне Вольтской письмо, в котором сообщила, что ее книга "В легком огне" снята с публикации на сайте "Литрес".
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