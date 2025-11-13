Ссылки для упрощенного доступа

Суд ужесточил приговор красноярской активистке и отправил её в колонию-поселение

Екатерина Фатьянова
Екатерина Фатьянова
Норильский городской суд ужесточил наказание красноярской активистке Екатерине Фатьяновой, редактору газеты "Рабоче-крестьянский Серп и Молот", которую правозащитники считают политзаключенной. Об этом сообщает "Настоящее время".

Ранее ее приговорили к двум годам принудительных работ, это наказание было заменено на колонию-поселение, рассказывает проект "За права человека".

Активистку осудили в декабре 2024 года по статье о повторной дискредитации российской армии из-за статьи в её газете. Принудительные работы активистке из Красноярска назначили в Норильске — город в Красноярском крае расположен в полутора тысячах километров от его административной столицы.


