Суд в Армении арестовал сторонника миллиардера Карапетяна

Суд в Армении арестовал на два месяца Алика Алексаняна – члена оппозиционной партии "Сильная Армения" и сторонника лидера этой партии, обладающего российским гражданством миллиардера Самвела Карапетяна. Об этом сообщила Армянская служба Радио Свобода.

Алексаняна обвиняют в подкупе избирателей и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным Следственного комитета Армении, с сентября 2025-го по май 2026 года он официально трудоустроил в возглавляемую им организацию около 1400 человек. Они принимали участие в митингах и собраниях, организованных сторонниками Карапетяна, общественной организацией "По-нашему" и "Сильной Арменией". При этом более 400 из них работали в других фирмах.

В итоге большинство трудоустроенных граждан на работу не выходили или посещали офисы организации один или несколько раз в месяц. Впоследствии они были уволены, говорится в сообщении ведомства.

Также, как утверждается, с октября 2025 по март 2026 года на счета организации "По-нашему" поступили более 4 миллионов долларов в разных валютах. Эти средства были оформлены как "пожертвования" и "займы" от связанного с Карапетяном благотворительного фонда "Ташир", "Интего Энерго" и "Ташир Капитал". Из них на выплату зарплат выделили более $2 млн.

Сам Карапетян назвал арест Алексаняна "глупостью" и "нарушением закона". Он заявил, что "в его команде нет ни одного человека, который бы понимал, как отмывать деньги".

Самвел Карапетян владеет в России группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио". В Армении его обвинили в публичных призывах к захвату власти и нарушении территориальной целостности страны. Он находится под подпиской о невыезде.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. Именно Карапетян, писало агентство Reuters со ссылкой на три западных чиновника, является наиболее предпочтительным кандидатом в премьеры для Москвы. Нынешнее правительство Армении во главе с Николом Пашиняном столкнулось с политическим и экономическим давлением со стороны России после заявлений о сближении с Евросоюзом. Критика в адрес Пашиняна звучит в Москве практически каждый день, также вводятся экспортные ограничения.