Суд в Астане разрешил взыскать с "Газпрома" $1,4 млрд в пользу Украины

Суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) разрешил исполнение на территории Казахстана решения международного арбитража о взыскании с "Газпрома" 1,4 миллиарда долларов в пользу украинского "Нафтогаза".

Речь идет о споре вокруг контракта 2019 года на транзит российского газа через Украину. После начала полномасштабной войны объемы прокачки резко сократились, и "Газпром", как утверждает украинская сторона, перестал полностью оплачивать услуги транзита.

В 2025 году арбитраж в Швейцарии обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" задолженность, проценты и судебные издержки.

В "Нафтогазе" заявили, что решение суда МФЦА стало первым иностранным судебным решением, позволяющим принудительно исполнить арбитражный вердикт против "Газпрома" в другой юрисдикции. В компании подчеркнули, что продолжают кампанию по взысканию активов российской корпорации за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство "Нафтогаза" за "работу по привлечению России к финансовой ответственности".

Минюст Казахстана заявил, что Астана не имеет отношения к этому делу, поскольку суд МФЦА не входит в судебную систему страны и действует по собственному регламенту и международным правилам.

Вице-министр юстиции Даниель Ваисов отметил, что речь идет лишь о признании решения швейцарского арбитража, а не о рассмотрении спора по существу. По его словам, "Газпром" может попытаться оспорить это решение.