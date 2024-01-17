Суд в Башкортостане приговорил Фаиля Алсынова к 4 годам колонии

Суд в Башкортостане приговорил к четырём годам колонии общего режима гражданского активиста, одного из защитников Куштау Фаиля Алсынова. Его обвинили в возбуждении ненависти или вражды.

Прокурор просил назначить Алсынова четыре года в колонии-поселении.

На оглашение приговора к зданию суда пришли несколько тысяч человек, пишет Rusnews. Они скандировали "Свободу!" и "Фаиль, мы с тобой!". Сотрудники правоохранительных органов с дубинками и щитами оттеснили толпу, произошла стычка. Омоновцы бросили в толпу, предположительно, дымовые шашки. По словам очевидцев, были задержаны не менее пяти человек. Собравшиеся скандируют “Позор”.

У Баймакского районного суда, где проходило закрытое рассмотрение дела, в последние дни собирались тысячи людей. Они проводили стихийные митинги, на которых требовали освободить Алсынова, а также записали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием отставки главы Башкортостана Радия Хабирова.

Вечером во вторник полиция предупредила жителей об ответственности за участие в митингах. Несколько активистов были задержаны.

Дело против Фаиля Алсынова возбудили по просьбе главы Башкортостана Радия Хабирова.

Поводом для уголовного преследования стала речь, произнесенная активистом на сходе граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе прошедшем 28 апреля 2023 года. Следствие утверждает, что Алсынов унизил человеческое достоинство групп лиц словами "жители Кавказа", "Средней Азии" и "армяне". Активист это отрицает.

Алсынов ранее возглавлял организацию "Башкорт", которую в 2020 году российские власти признали экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. Глава Башкортостана Радий Хабиров требовал привлечь активиста к уголовной ответственности за "осуществление экстремистской деятельности" и "призывы к антигосударственным выступлениям".