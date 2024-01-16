В Башкортостане проходят массовые задержания экоактивистов

В Башкортостане сотрудники правоохранительных органов массово задерживают экологических активистов в преддверии завтрашнего оглашения приговора по делу защитника горы Куштау Фаиля Алсынова.

По данным издания Idel.Реалии, среди задержанных в различных районах республики - экс-председатель организации "Башкорт" Ильнар Галин, активисты Куштау Юлай Аралбаев, Рафаил Абдрахманов, Фанзиль Ахметшин. Полиция также приходила к активисту Ильдару Юмагулову, который в прошлом году подвергся нападению, в результате чего у него были сломаны ноги и пять рёбер.

Сообщается, что ряд задержанных увезли на допрос в управление ФСБ по Башкортостану.

В среду, 17 января, Баймакский районный суд должен вынести приговор одному из защитников Куштау Фаилю Алсынову, которого обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. По версии следствия, на сходе граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе, прошедшем 28 апреля 2023 года, Алсынов выступил с речью, в которой унизил человеческое достоинство групп лиц "жители Кавказа", "Средней Азии" и "армяне". Активист это отрицает.

Алсынов ранее возглавлял организацию "Башкорт", которую в 2020 году российские власти признали экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. Глава Башкортостана Радий Хабиров требовал привлечь активиста к уголовной ответственности за "осуществление экстремистской деятельности" и "призывы к антигосударственным выступлениям".

Накануне на предпоследнее заседание по делу Алсынова к зданию Баймакского райсуда пришли около пяти тысяч человек. Собравшиеся скандировали "Свободу Фаилю Алсынову!", "Фаиль, мы с тобой!", "Нас будет больше!", а также записали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием отставки главы региона Хабирова.

Вечером во вторник полиция Башкортостана предупредила жителей об ответственности за участие в митингах. В МВД по республике заявили, что в "социальных сетях размещаются призывы к участию в несанкционированной публичной акции 17 января около суда в Баймаке" и призвали граждан "не принимать в ней участие, не поддаваться на провокации и соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов".

По сообщению местных жителей, на площади возле Баймакского райсуда весь вторник дежурили патрули ДПС.



"Очевидно, что на самой площади людям завтра собраться не дадут. Её расчистили от снега, туда поставят спецназ. Возможно, Москва дала республиканским властям отмашку на силовой вариант", - рассказал Idel.Реалии один из местных жителей.

Как утверждает телеграм-канал "Куштау Байрам", в настоящее время у многих пользователей WhatsApp в республике мессенджер не работает.