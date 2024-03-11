Суд в Беларуси ликвидировал информационное агентство БелаПАН

Суд в Минске ликвидировал независимое информацинное агентство ЗАО "БелаПАН". Ранее всласти страны признали его экстремистским сообществом. Об этом сообщает издание reform.by со ссылкой на прокуратуру Минска.

Поводом для ликвидации стало включение в список организаций, которые по мнению властей Беларуси ведут экстремистскую деятельность, а также признание информагентства "экстремистским формированием".

В октябре 2022 года суд в Минске приговорил к реальным срокам главного редактора БелаПАН Ирину Левшину, бывшего директора Дмитрия Новожилова, бывшего замдиректора Андрея Александрова и его жену Ирину Злобину. Их признали виновными по статьям о госизмене, экстремизме, организации беспорядков. Левшиной назначили четыре года колонии, Новожилову – шесть лет колонии, Александрова и Злобину приговорили к 14 годам и девяти годам лишения свободы соответственно.