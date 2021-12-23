Белорусское МВД внесло в список "экстремистских формирований" интернет-ресурсы Белорусской службы Радио Свобода. В списке на сайте МВД они включены в перечень "причастных к экстремистской деятельности".

Ранее в начале декабря суд в Минске признал экстремистскими аккаунты Белорусской службы РС в социальных сетях. В список экстремистских материалов внесены телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ страны, отмечала тогда редакция.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что РС "категорически отвергает этот нелепый ярлык". В его заявлении отмечалось, что редакция стремится и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу.