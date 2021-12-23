Белорусское МВД внесло в список "экстремистских формирований" интернет-ресурсы Белорусской службы Радио Свобода. В списке на сайте МВД они включены в перечень "причастных к экстремистской деятельности".
Ранее в начале декабря суд в Минске признал экстремистскими аккаунты Белорусской службы РС в социальных сетях. В список экстремистских материалов внесены телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ страны, отмечала тогда редакция.
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что РС "категорически отвергает этот нелепый ярлык". В его заявлении отмечалось, что редакция стремится и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу.
- После президентских выборов в стране, состоявшихся в августе 2020 года и массовых акций протеста против официальных результатов голосования, белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов.
- Возбуждены тысячи уголовных дел, 945 человек находятся под арестом или осуждены по политическим причинам, — подсчитал правозащитный центр "Весна". Закрыты десятки изданий, в том числе — крупнейший интернет-ресурс Tut.by. В списке экстремистских формирований — 24 объединения, фонда, телеграм-канала и медиа. В том числе — польский белорускоязычный телеканал "Белсат" и информационное агентство "Белапан".
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