Суд в Беларуси приговорил активистку Яну Пинчук к 12 годам колонии

Минский городской суд приговорил активистку Яну Пинчук к 12 годам колонии. Об этом сообщили в телеграм-канале, созданном в её поддержку.

Пинчук задержали в ноябре 2021 года в её квартире в Санкт-Петербурге по запросу белорусских спецслужб. Через два дня суд арестовал её. По версии следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года Пинчук была администратором трех телеграм-каналов, в том числе "Витебск 97%", который позднее признали экстремистским. Ей вменили несколько статей Уголовного кодекса Беларуси: о возбуждении ненависти в отношении властей, призывах к насильственной смене власти и создание и руководство "экстремистским формированием".

Сама Пинчук не отрицает, что состояла в протестных чатах считает, что уголовное дело в отношении неё возбудили из-за помощи задержанным на протестных акциях в 2020 году, когда жители Беларуси вышли на многотысячные акции протеста из-за несогласия с результатами выборов президента.

Пинчук просила Россию предоставить ей временное убежище, но получила отказ. Московская Хельсинкская группа сообщила, что Комитет по правам человека ООН запретил экстрадицию Пинчук в Беларусь. Комитет призвал российские власти "обеспечить защиту жизни, физической и психической неприкосновенности" активистки и "воздержаться от её выдачи", пока в ООН рассматривают ее жалобу по существу. 1 сентября 2022 года Россия выдала Пинчук Беларуси для привлечения к уголовной ответственности.