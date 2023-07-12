Суд в Бишкеке отменил решение правительства о запрете Радио Свобода

Бишкекский городской суд 12 июля отменил решение правительства о закрытии национальной службы Радио Свобода — Радио Азаттык. Суд утвердил мировое соглашение между юридическим лицом службы и министерством культуры.

В апреле районный суд в Бишкеке вынес решение о запрете работы радиостанции. Министерство культуры обвинило радио в одностороннем изложении таджикской позиции по пограничному конфликту между двумя странами.

От радиостанции требовали удаления со своих сайтов кадры пограничных столкновений со смертельным исходом. Редакция это делать отказалась. Однако ввиду изменения общих протоколов хранения контента, видео больше не доступно для пользователей, рассказывает сайт "Азаттыка"