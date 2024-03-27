Благовещенский городской суд арестовал управляющего директора золотого рудника Пионер, где в результате обвала в шахте заблокированы 13 человек. Алексею Бирюкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, говорится в сообщении суда.

В материале сказано, что уголовное дело возбуждено по третьему пункту уголовной статьи о нарушении правил безопасности при ведении работ, по ней обвиняемому грозит до 7 лет колонии. Статья используется в случае гибели в результате нарушений двух и более лиц. Официально о смерти шахтёров ещё не сообщалось.

Следствие считает, что Бирюков знал, что работы в шахте ведутся рядом с заполненным водой отработанным карьером, но не организовал откачку воды.

Возбуждено также дело уголовное дело халатности, говорится в сообщении Следственного комитета. По версии следствия, сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора в ходе проверок не выявили имеющиеся нарушения на объекте.

Обвал на шахте Пионер произошёл 18 марта. Все попавшие под завал горняки — вахтовые рабочие из других регионов. Их судьба до сих пор неизвестна. Связи с ними нет. В МЧС заявляли, что рудник, вероятнее всего, затоплен.

Губернатор региона Василий Орлов 25 марта написал, что спасательная операция продолжается: на руднике бурят разведывательные скважины, собираются установить мощный насос и георадар, поставка которого ожидается 27 марта.