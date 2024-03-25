Рудник в Приамурье затопило – там уже неделю ищут горняков

Рудник в Амурской области, из-под завалов которого уже неделю пытаются спасти 13 горняков, затопило. Связи с шахтёрами по-прежнему нет.

"Разведка рудника "Пионер" показала, что он с высокой вероятностью затоплен", – пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Спустя чуть больше получаса службы уточнили, что прорыв породы и льда произошёл выше последнего местонахождения горняков.

Ранее губернатор региона Василий Орлов написал, на руднике продолжается спасательная операция: бурят разведывательные скважины, собираются установить мощный насос и георадар, поставка которого ожидается 27 марта.

Несколькими днями ранее, 21 марта, амурский отдел МЧС выражал надежду, что шахтёры живы, пишут Сибирь.Реалии. Люди находятся на глубине около 125 метров – чтобы пробурить до них скважину, по оценкам МЧС, требуется около трёх дней. Все попавшие под завал горняки – вахтовые рабочие из других регионов.

По факту обрушения породы возбуждено уголовное дело. Сегодня, 25 марта, был задержан управляющий директор рудника Алексей Бирюков, сообщил амурский отдел Следственного комитета. Его подозревают в нарушении правил безопасности при работе.