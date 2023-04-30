Суд в Бразилии отменил блокировку мессенджера Telegram, сообщает Reuters.

О том, что бразильский суд запретил использование мессенджера, стало известно несколько дней назад. С требованием закрыть доступ к Telegram выступила полиция. По её данным, в мессенджере могли переписываться группы экстремистов.

Чаты были найдены в телефоне подростка, которого обвиняют в стрельбе в двух школах в ноябре прошлого года. Тогда погибли четыре человека – три преподавателя и один ученик.

Администрация Telegram пошла на сотрудничество с полицией частично и передала ограниченный объём данных.

В новом вердикте суд назвал решение о блокировке несоразмерным нарушениям. Кроме того, по мнению судьи, миллионы жителей Бразилии лишались права на свободу коммуникации.

Суд не стал отменять наложенный на Telegram штраф. Владельцы мессенджера будут обязаны платить 200 тысяч долларов США за каждый день неисполнения судебного решения.

Telegram не ответил на запрос Reuters о комментариях.