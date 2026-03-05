Суд в Чечне вынес новый приговор Зареме Мусаевой

Шалинский городской суд Чечни вынес повторный приговор Зареме Мусаевой, матери чеченских оппозиционеров Янгулбаевых, по делу о нападении на сотрудника ФСИН. Её приговорили к 3 годам и 10 месяцам колонии-поселения, это на один месяц меньше срока, который Мусаевой по этому делу дали прошлым летом. О приговоре сообщила "Команда против пыток".

Верховный суд Чеченской Республики в феврале удовлетворил апелляционную жалобу защиты на предыдущий приговор 56-летней Мусаевой, причём просьбу защиты отменить приговор тогда поддержал и государственный обвинитель. Дело было направлено на пересмотр.

Повторный процесс, как сообщает "Медиазона", шёл всего два дня, 3 и 4 марта. На второй день после пяти часов в зале суда Мусаевой (она страдает диабетом) стало плохо во время заседания, поскольку у неё не было с собой лекарств, но суд отказался отложить процесс.

Приговор вынесен за несколько недель до того, как Мусаева должна была выйти на свободу, отбыв срок по своему первому уголовному делу. В июле 2023 года суд в Грозном приговорил её к пяти с половиной годам колонии по делу о применении насилия к полицейскому и мошенничестве. Пятый кассационный суд уменьшил ей срок до четырёх лет и девяти месяцев в колонии-поселении. Она должна была выйти на свободу 23 марта 2025 года.

В рамках нового дела Зарему Мусаеву обвиняли по статье о дезорганизации работы учреждения ФСИН. По версии следствия, Мусаева ударила и поцарапала сотрудника ФСИН, сопровождавшего ее в ежедневных поездках в больницу. Единственным свидетелем предполагаемого нападения был сам сотрудник ФСИН. Мусаева не признала вину и сказала, что физически не могла напасть на кого-либо.

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, критикующих главу Чечни Рамзана Кадырова, и жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева.

В январе 2022 года сотрудники силовых структур Чечни вывезли Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей сначала назначили 15 суток административного ареста по статье об оскорблении полицейского, а затем возбудили уголовное дело: она якобы набросилась на составлявшего протокол участкового. Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чеченские чиновники, в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых - на нём жгли, топтали и рвали их портреты.

Правозащитники отмечают, что Мусаева стала фактически заложницей из-за деятельности её сыновей, которые находятся за пределами России. В декабре сам Кадыров фактически подтвердил это, заявив, что её "забрали" в Чечню из-за того, что вся семья "работала в соцсетях". "Мемориал" признал Мусаеву политзаключённой.