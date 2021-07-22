Суд в Чехии приговорил белоруса к 21 году тюрьмы за участие в войне в Донбассе

Апелляционный суд в Чехии приговорил 41-летнего белоруса Алексея Фадеева к 21 году тюрьмы за участие в войне на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Он признан виновным в терроризме. Об этом сообщает Novinky.cz.

Фадеев много лет проживает в Чехии. С октября 2014 по май 2016 года он неоднократно выезжал в Донбасс с целью поддержки сепаратистских группировок, он служил в вооружённых силах одного из сепаратистских образований.

Суд первой инстанции приговорил его за это к 4,5 годам лишения свободы. Тогда судья посчитала, что Фадеев не принимал участие в боях и вёл только вспомогательную работу. Однако прокуратура обжаловала это решение.

Защита белоруса настаивала, что с него нужно снять обвинения, так как он, как утверждается, не участвовал в боях на передовой. Утверждалось, что Фадеев поехал в Украину для защиты мирного населения.