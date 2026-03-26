Суд в Челябинске запретил фильм "Господин Никто против Путина"

Центральный районный суд Челябинска 26 марта запретил распространение в России документального фильма "Господин Никто против Путина", недавно получившего премию "Оскар". О решении суда сообщает "Медиазона".

Фильм основан на материале, который отснял педагог-организатор Павел Таланкин в школе №1 в Карабаше Челябинской области. Он рассказывает о пропаганде в школе, где после начала полномасштабного вторжения в Украину начали проводиться так называемые "Разговоры о важном".

Продюсер фильма Алжбета Караскова в интервью Радио Свобода рассказала, что лента создавалась, когда Таланкин находился в России. Он разными способами посылал материал режиссеру Девиду Боренштейну. В общей сложности съемки длилилсь два с половиной года. В 2024 году Таланкин уехал из России с отснятым материалом. Премьера фильма состоялась на фестивале "Сандэнс". Почти все российские провластные СМИ проигнорировали победу фильма на премии "Оскар".

Выступая в суде, прокурор заключил, что целевая направленность фильма - выражение негативного отношение ко власти и проведению "специальной военной операции", то есть войне в Украине. Также в суде отметили, что в фильме присутствует "пропаганда терроризма", так как в нем есть несколько кадров, где на доске в кабинете Таланкина висит бело-сине-белый флаг, который признан в России экстремистской символикой.

После церемонии вручения премии "Оскар" Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России направил в оргкомитет Американской киноакадемии и ЮНЕСКО обращение с просьбой провести проверку соблюдения прав несовершеннолетних. В случае отсутствия разрешения родителей на использование изображения детей совет предложил рассмотреть "соответствие" фильма этическим и правовым стандартам, сообщает "Настоящее Время".