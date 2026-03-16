Продюсер фильма "Господин Никто против Путина": "Манипуляция детьми опасна"

"Уже четыре года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас". Эти слова на церемонии вручения кинопремии "Оскар" сказал автор фильма "Господин Никто против Путина" Павел Таланкин. Лента получила награду Американской киноакадемии в номинации "Лучшая документальная картина".

Павел Таланкин снимал ленту о военной пропаганде в одной из школ города Карабаш в Челябинской области, где он работал учителем. Видео изначально не предназначалось для документальной картины – его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы.

Картина, смонтированная из материала, снятого Таланкиным, уже получила специальный приз жюри на фестивале "Сандэнс" в 2025 году и премию BAFTA Британской киноакадемии за лучший документальный фильм 2026 года. "Оскар" – самая свежая награда в этом списке.

Продюсер фильма Алжбета Караскова в интервью Радио Свобода рассказывает об "Оскаре", пропаганде в школах, и о том, как проходили съемки "Господин Никто против Путина".

– Какие у вас ощущения и мысли после того, как фильм, к созданию которого вы причастны, выиграл "Оскар"?

– Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить "Оскар". Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря в первую очередь решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это мне кажется остается самым важным в свете происходящего. Награды – сначала BAFTA, теперь "Оскар" – для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.

– Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок, команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?

– К нам обратилась продюсер из Дании Хелле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение как перевезти Павла Таланкина из России в безопасное место. Хелле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы с ней бли знакомы, участвовали вместе в мастер-классах.

Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что, если и можем что-либо сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится.

Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России, он посылал материал самыми разными способами режиссеру Девиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам: Девид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Девид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать – это были многие месяцы работы.

– Тема фильма – пропаганда в школах – хороша знакома жителям Чехии, потому что в коммунистической Чехословакии многие школьники переживали то, о чем рассказывается в документальной ленте. Вы размышляли об этом во время съемок фильма?

– Я родилась в 1983 году и меня это коснулось в меньшей степени, потому что, когда мне было шесть лет и я шла в школу, – это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках Оскаровой кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда, но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии, очень многие люди – я имею в виду частные инициативы – решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели.

А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который люди в Чехии непосредственно получили в прошлом.

– Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?

– Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже – когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх.

В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов. И не обязательно военных, нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.

– А что касается самой России? По вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте "Мистер Никто против Путина", позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?

– Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать двоих детей, и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, - крайне опасна, – говорит один из продюсеров документальной ленты "Господин Никто против Путина" Алжбета Караскова.