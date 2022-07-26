Суд в Челябинской области оштрафовал Свидетеля Иеговы на 500 тысяч рублей 

В Челябинской области суд назначил Свидетелю Иеговы Илье Оленину штраф 500 тысяч рублей, признав его виновным в организации деятельности экстремистской организации.
По версии следствия, верующий организовывал встречи с единоверцами, которые "проводились в форме коллективных религиозных богослужений".
Накануне в Саранске прокуратура запросила в суде реальные сроки лишения свободы (от 2,5 до 6,5 лет) для шестерых членов местной общины Свидетелей Иеговы. Их также обвиняют в экстремизме.
Ранее массовые обыски в домах Свидетелей Иеговы прошли в Ярославской области. Против верующих возбудили несколько уголовных дел.
- В 2017 году Верховный суд РФ признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. По мнению правозащитников, это было сделано без каких-либо доказательств того, что деятельность иеговистов угрожает гражданам и безопасности российского государства.
- Спустя год президент России Владимир Путин назвал признание верующих экстремистами "чушью". Он заявил, что Свидетели Иеговы - "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее против иеговистов были возбуждены сотни уголовных дел. Десятки верующих приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.