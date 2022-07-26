Суд в Челябинской области оштрафовал Свидетеля Иеговы на 500 тысяч рублей 

В Челябинской области суд назначил Свидетелю Иеговы Илье Оленину штраф 500 тысяч рублей, признав его виновным в организации деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, верующий организовывал встречи с единоверцами, которые "проводились в форме коллективных религиозных богослужений".

Накануне в Саранске прокуратура запросила в суде реальные сроки лишения свободы (от 2,5 до 6,5 лет) для шестерых членов местной общины Свидетелей Иеговы. Их также обвиняют в экстремизме.

Ранее массовые обыски в домах Свидетелей Иеговы прошли в Ярославской области. Против верующих возбудили несколько уголовных дел.