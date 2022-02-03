Суд в Чите признал блогера Лёху Кочегара виновным в экстремизме

Суд в Чите приговорил блогера Алексея Закружного, известного как Лёха Кочегар (внесен в список экстремистов) к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно. Блогера признали виновным в призывах к массовым беспорядкам с использованием взрывчатых и других опасных веществ, а также в призывах к насилию против власти из-за прямого эфира на его ютьюб-канале. Об этом сообщает корреспондент ChitaMedia из зала суда.
Кроме того, Закружному назначен испытательный срок на 1 год и 11 месяцев. Он не сможет размещать материалы в интернете в течение двух лет. Техника блогера будет изъята в пользу государства.
- 20 мая 2020 года против Закружного завели уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам из-за его видео о родительском дне. Блогер возмущался тем, что власти закрыли кладбища в день поминовения усопших. Чиновники эту меру объяснили борьбой с коронавирусом. Тогда же при обыске у Закружного изъяли технику.
- 11 февраля суд приговорил Закружного к условному сроку два года и три месяца, а также установил испытательный срок в три года. Блогеру инкриминировали призывы к массовым беспорядкам во время стрима в ютьюбе. Ранее гособвинение просило для него 2,5 года колонии-поселения с конфискацией имущества. Позже суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру.
- В ноябре 2021 года Закружного внесли в список экстремистов и заблокировали его банковские счета.
- Закружного дважды штрафовали за оскорбление Путина, а также за участие в митинге якутского шамана Александра Габышева. В июле 2020 года блогера арестовали за "кормление голубей" – акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящимся под арестом с лета 2020 года.
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