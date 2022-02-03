Суд в Чите признал блогера Лёху Кочегара виновным в экстремизме

Суд в Чите приговорил блогера Алексея Закружного, известного как Лёха Кочегар (внесен в список экстремистов) к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно. Блогера признали виновным в призывах к массовым беспорядкам с использованием взрывчатых и других опасных веществ, а также в призывах к насилию против власти из-за прямого эфира на его ютьюб-канале. Об этом сообщает корреспондент ChitaMedia из зала суда.

Кроме того, Закружному назначен испытательный срок на 1 год и 11 месяцев. Он не сможет размещать материалы в интернете в течение двух лет. Техника блогера будет изъята в пользу государства.