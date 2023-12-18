Суд в Финляндии арестовал командира группы "Русич" Воислава Тордена

Суд в Хельсинки арестовал одного из командиров радикальной националистической группы "Русич" Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский. Финляндия подозревает россиянина в военных преступлениях, совершённых на востоке Украины в 2014–2015 годах, пишет Helsingin Sanomat.

По предварительным данным прокуратуры, Торден совершал противоправные действия в отношении украинских военнослужащих, которые были ранены или сдались в плен. Предполагается, что действия россиянина соответствуют военным преступлениям.

Украина ранее объявила Тордена в розыск по подозрению в террористической деятельности за участие в боевых действиях в Донбассе и послала Финляндии запрос на его экстрадицию. Финский Верховный суд запретил выдавать командира "Русича" Киеву, сославшись на унижающие человеческое достоинство условия в украинских тюрьмах. При этом Хельсинки заявил, что начнёт собственное расследование в отношении Тордена.

Торден был задержан в середине лета. На суде об экстрадиции Торден заявлял, что хочет получить в Финляндии убежище. В 2016 году националиста высылали из Норвегии, посчитав угрозой национальной безопасности.