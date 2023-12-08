Верховный суд Финляндии запретил властям выдавать Киеву одного из бывших командиров воюющей на стороне России националистической группы ДШРГ "Русич" Воислава Тордена (ранее Ян Петровский). Суд посчитал, что в Украине россиянин может столкнуться с угрозой человеческому достоинству, передаёт газета Iltalehti.

В решении напоминается, что иностранец не может быть депортирован, экстрадирован или возвращен из Финляндии, если ему угрожает смертная казнь, пытки или другое обращение, ущемляющее достоинство. Суд распорядился освободить россиянина.

Торден был задержан в середине лета. Он приехал в Финляндию с женой, получившей учебную визу. В Украине он объявлен в розыск по подозрению в участии в террористической деятельности за участие в боевых действиях на востоке страны в 2014-2015 годах. Он внесён в санкционные списки США, Евросоюза и других стран, поддерживающих Киев.

На суде об экстрадиции Торден заявлял, что хочет получить в Финляндии убежище. В 2016 году националиста высылали из Норвегии, посчитав угрозой национальной безопасности.