Суд в Грозном признал террористической "Чеченскую Республику Ичкерия"

Суд в Грозном признал террористической организацией "Чеченскую Республику Ичкерия" (ЧРИ) и запретил ее деятельность на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ. Решение о запрете было принято еще 12 марта, обратил внимание телеграм-канал "7х7".

Кроме того, террористическими объявлены ее 29 подразделений в 14 европейских странах.

В спецслужбе заявили, что созданную в 1991 году "Чеченскую Республику Ичкерия" сейчас возглавляет проживающий в Великобритании чеченский диссидент Ахмед Закаев. Участники объединения, говорится в сообщении, принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российской армии, а также были вовлечены в диверсии, совершенные на территории Курской и Белгородской областей.

Закаев был министром иностранных дел непризнанной сепаратистской Ичкерии, а после начала Второй чеченской войны стал полевым командиром. В 2001 году он был объявлен Россией в международный розыск по обвинению в терроризме.

Решением лондонского суда в 2003 году в экстрадиции Закаева было отказано ввиду того, что он преследуется на основании определенных политических взглядов. В Великобритании ему предоставлено политическое убежище.

В 2024 году в России против Закаева возбудили уголовное дело из-за формирования добровольческого батальона в составе ВСУ и включили его в список террористов и экстремистов. Ему вменили создание террористического сообщества и публичное оправдание терроризма.

