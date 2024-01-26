Суд в Хорватии передал Украине арестованную яхту Медведчука

Окружной суд в хорватском городе Сплит принял решение передать Украине яхту Royal Romance бывшего украинского депутата и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом сообщает глава Агентства по розыску и менеджменту активов Украины Елена Дума.

По её словам, после оценки яхты она будет продана на открытых торгах, а вырученные от продажи средства будут обращены в пользу украинского государства. Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за рубежом, добавила чиновница.

В 2015 году 92-метровую яхту Royal Romance приобрела компания Fregata Marine, владельцем которой является жена Медведчука – Оксана Марченко. В марте 2021 года судно переоформили на другую компанию, зарегистрированную на Маршалловых островах.

В марте 2022 года стало известно, что власти Хорватии арестовали Royal Romance. Её стоимость оценивалась в 200 миллионов евро. Недавно в хорватских СМИ появилась информация о том, что яхта отплыла из хорватского порта Трогир. Елена Дума уточнила, что 25 января судно временно вышло из порта для подтверждения его технической исправности, плавучести и работы двигателей.

"Верстка" в октябре прошлого года писала, что Медведчук после освобождения из украинского плена в сентябре 2022 года и переезда в Россию приобрел новую яхту стоимостью 886 миллионов рублей (около 10 миллионов долларов). Получатель яхты в России – АО "Ренессанс". Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года бенефициарным владельцем этой компании была жена Медведчука Оксана Марченко.

Виктор Медведчук долгое время считался одним из самых влиятельных политиков Украины. Он был депутатом Верховной рады четырёх созывов. До начала полномасштабного российского вторжения Медведчук возглавлял партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и неоднократно встречался с Владимиром Путиным. В 2004 году российский президент стал крёстным отцом дочери Медведчука. В 2021 году украинские спецслужбы обвинили Медведчука в госизмене и отправили под домашний арест.

После российского вторжения Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. В апреле 2022 года его вновь задержали, а в сентябре передали России, обменяв более чем на 200 украинских военнопленных, защитников "Азовстали".