Журналисты нашли у "кума Путина" новую яхту после его обмена в Россию

Издание "Верстка" пишет в пятницу, что при подготовке расследования о российском яхтенном флоте журналисты нашли новую яхту у бывшего украинского депутата Виктора Медведчука, который после обмена пленными между Киевом и Москвой живёт в России.

"Верстка" пишет, что семья Медведчука, которого СМИ называют "кумом Путина", после его обмена на военных ВСУ получила в эксплуатацию яхту стоимостью более 9,5 миллиона долларов. Речь идёт о скоростной яхте Pershing 9X производства итальянской Ferretti Group. На борту 28-метрового судна есть четыре каюты с 8 спальными местами. Всего яхта может вместить до 20 гостей, отмечается в публикации.

Со ссылкой на таможенные данные редакция пишет, что судно под названием Amore Mio, судя по всему, совсем новое. Его спустили на воду в нынешнем году. Российскую таможню оно прошло 26 июля. Яхта подошла к российским водам под флагом Палау, при этом её отправителем значится компания Lavel Fzco из ОАЭ.

Получателем яхты в России указана компания "Ренессанс". Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года бенефициарным владельцем этой компании была жена Медведчука Оксана Марченко.

Виктор Медведчук – один из лидеров запрещённой после начала российского вторжения в Украину партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он считается пророссийским политиком, который поддерживает тесные связи с президентом Владимиром Путиным. С мая 2021 года Медведчук находился в Украине под домашним арестом по уголовному делу о госизмене. Спустя три дня после начала полномасштабной войны стало известно о его побеге. В апреле 2022 года он был задержан и впоследствии арестован судом. В сентябре украинская сторона обменяла Медведчука и 55 россиян на 215 пленных украинских военнослужащих, в том числе на командиров "Азова" и защитников "Азовстали".

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