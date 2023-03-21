Апелляционный суд в Милане одобрил экстрадицию в США сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма Усса. Суд в Нью-Йорке предъявил ему обвинения в поставке электроники и венесуэльской нефти в обход санкционного режима, отмывании денег и банковском мошенничестве. Усс отрицает вину и просит выдать его России.
О решении об экстрадиции 21 марта сообщила газета la Repubblica. Усс заключён под домашний арест в пригороде Милана. Итальянский суд, изучив материалы американского следствия, признал обвинение только в торговле нефтью в обход санкций и банковском мошенничестве.
Усс, как утверждается, перепродавал сотни миллионов баррелей нефти из находящейся под санкциями США Венесуэлы российским и китайским покупателям.
В Нью-Йорке 41-летний бизнесмен обвиняется кроме того в перепродаже электроники, используемой в оружейном производстве. Власти США утверждают, что компании Усса покупала электронику и отправляли её в Россию производителям, входящим в санкционный список.
В частности, речь идёт о современных полупроводниках и микропроцессорах, которые используются в российских истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках.
Кроме США экстрадиции Усса запрашивает также Россия. Уже после ареста в пригороде Милана он был заочно арестован Мещанским судом Москвы по подозрению в отмывании денег. Подробности этого дела неизвестны, заочный арест может использоваться, чтобы освободить бизнесмена от выдачи в Нью-Йорк.
- Один из адвокатов Усса заявил российскому государственному информагентству ТАСС, что решение суда в Милане будет обжаловано.
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