Апелляционный суд в Милане одобрил экстрадицию в США сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма Усса. Суд в Нью-Йорке предъявил ему обвинения в поставке электроники и венесуэльской нефти в обход санкционного режима, отмывании денег и банковском мошенничестве. Усс отрицает вину и просит выдать его России.

О решении об экстрадиции 21 марта сообщила газета la Repubblica. Усс заключён под домашний арест в пригороде Милана. Итальянский суд, изучив материалы американского следствия, признал обвинение только в торговле нефтью в обход санкций и банковском мошенничестве.

Усс, как утверждается, перепродавал сотни миллионов баррелей нефти из находящейся под санкциями США Венесуэлы российским и китайским покупателям.

В Нью-Йорке 41-летний бизнесмен обвиняется кроме того в перепродаже электроники, используемой в оружейном производстве. Власти США утверждают, что компании Усса покупала электронику и отправляли её в Россию производителям, входящим в санкционный список.

В частности, речь идёт о современных полупроводниках и микропроцессорах, которые используются в российских истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках.

Кроме США экстрадиции Усса запрашивает также Россия. Уже после ареста в пригороде Милана он был заочно арестован Мещанским судом Москвы по подозрению в отмывании денег. Подробности этого дела неизвестны, заочный арест может использоваться, чтобы освободить бизнесмена от выдачи в Нью-Йорк.