Приключения электроники. Новые санкции бьют по ФСБ и ФСО

Минфин США в чнетверг, 31 марта, опубликовал новый пакет санкций в отношении юридических и физических лиц из нескольких стран мира. Санкции были введены против международной сети организаций, которую в США считают причастной к поставкам высокотехнологичной продукции двойного назначения российским силовым структурам.

Эти фирмы связаны с российской компанией "Серния инжиниринг". Кроме того, под санкциями оказались несколько сотрудников московского института ЦНИИХМ, который ранее попадал в поле зрения журналистов в связи с разработкой "спутников-убийц" и отравлением Алексея Навального "Новичком". Радио Свобода рассказывает, как "Серния" была связана с ФСБ и "Метро-2" и о "военно-научном кластере" на территории ЦНИИХМ в московском Нагатино.

Оборудование для ФСБ и ФСО

Радио Свобода обнаружило, что компания "Серния инжиниринг", попавшая под американские санкции, связана с другой фирмой – АО "НПО Серния" (прекратила деятельность в 2016 году), которая поставляла оборудование и предоставляла услуги ФСБ и ФСО. "НПО Серния" также участвовало в конкурсах на поставку оборудования Службе внешней разведки РФ.

В беседе с журналистами Financial Times 25 марта представитель "Серния инжиниринг" отвергал какую-либо связь с "НПО Серния", заявив, что его компания просто "купила освободившееся доменное имя". Это не совсем так: с 2013 по 2016 год директором "НПО Серния" был Сергей Александрович Ершов, он же сейчас возглавляет ООО "Серния инжиниринг". Обе компании связаны и через других своих сотрудников: например, Вячеслава Дубровинского: он был ведущим специалистом и директором одного из департаментов в "НПО Серния", он же, как написано на сайте ООО "Серния инжинириг", сейчас является ее исполнительным директором. И Дубровинский, и Ершов попали в последний санкционный список США как частные лица.

"НПО Серния" с 2007 года неоднократно заключало контракты с государственными организациями, в том числе с войсковыми частями, которые, как следует из открытых источников, связаны с российскими спецслужбами.

Так, в октябре 2008 года "НПО Серния" поставило американскую измерительную антенну фирмы A.H.Systems войсковой части 95006, которая, как следует из открытых источников, относится к Службе специальных объектов Главного управления специальных программ (ГУСП) Президента Российской Федерации. Слухи связывают часть 95006 с правительственным "Метро-2", которое находится подчинении ГУСП. Одна из станций этого метро, соединяющего Кремль, Минобороны и другие стратегические государственные объекты, якобы находится под зданием части на Мосфильмовской улице, 80. По неподтвержденным данным, в 2008 году Мытищинский завод Метровагонмаш выпустил две автомотрисы для работы на линиях "Метро-2", которые были переданы войсковой части 95006.

В 2009 и 2010 годах "НПО Серния" поставляло антенны Управлению военно-технического снабжения Службы хозяйственного обеспечения Федеральной службы охраны РФ (УВТС СХО ФСО России), а год спустя в списке ее госконтрактов появляется новый заказчик, войсковая часть 43753. Как писали российские СМИ, это Центр защиты информации и специальной связи ФСБ, который занимается лицензированием криптографического оборудования и другой деятельностью в этой сфере – например, обеспечивает передачу данных об итогах голосования в ЦИК по защищенным каналам связи.

Наибольшую известность ЦИБ ФСБ получил в связи с делом одного из своих руководителей Сергея Михайлова, которого в 2017 году заподозрили в государственной измене. По одной из версий Михайлов, который в 2019 году был осужден на 6 лет лишения свободы, передавал США данные о российских хакерах, в том числе ответственных за атаку на серверы демократической партии перед американскими президентскими выборами 2016 года.

В 2012 году в "НПО Серния" начало поставлять оборудование, материалы и услуги еще одной войсковой части ФСБ, 35533. По данным из открытых источников она занимается "деятельностью в сфере разработки, производства, тестирования электронных носителей и программ для военного комплекса страны и гражданских предприятий".

В 2012 году эта войсковая часть уже попадала в поле зрения американских властей, когда уроженец СССР и гражданин США Александр Фищенко, как выяснило ФБР, через созданную им компанию Arc Electronics покупал микроэлектронику у американских фирм под видом производителя светофоров, умалчивая, что они будут переправляться в Россию. Конечным покупателем была в/ч 35533. Прокуратура США утверждала, что электронные компоненты, которые Фищенко продавал в Россию, были аналогичны тем, которые используются в российских противокорабельных ракетах и истребителях МиГ-35.

Согласно записям в базе данных "Контур.Фокус", АО "НПО Серния" также неоднократно участвовало в открытых аукционах, организованных научно-производственным центром "Дельта", входящим в структуру Службы внешней разведки. У преемника АО "НПО Серния", ООО "Серния инжиниринг", нет контрактов ни с одной из указанных выше организаций.

Секретный кинобизнес

Минфин США ввел санкции не только в отношении ООО "Серния инжиниринг", но и в отношении нескольких юридических лиц из разных стран, которые, как считают в американском министерстве, образуют сеть закупок западного технологического оборудования в интересах российских силовых структур.

Помимо "Сернии" в сети участвовали российские ООО "Сертал" и ООО "Робин трейд", британские Majory LLP и Photon Pro LLP, испанская Invention Bridge S, сингапурская Alexsong Pte Ltd, финская Quantlog OY и другие. Отдельная "ветка" этой структуры связана с Мальтой через россиянку Евгению Бернову. В минфине США утверждают, что Бернова через несколько фирм-прокладок владеет фирмой Malberg Ltd, которая осуществляет скрытую закупку оборудования двойного назначения для российских клиентов. С Берновой и Malberg связаны мальтийские компании Djeco Group Holding Ltd и Maltarent Ltd, а также британская Djeco Group LP, французская SCI Griber и российская "Серния фильм" (нынешнее название – "С-фильм").

О том, как связаны между собой компании, имеющие отношение к Евгении Берновой подробно писала газета Financial Times. Сама Бернова – заметная фигура в мальтийской киноиндустрии, в 2016 году издание Malta Independent посвятило ей статью под названием "По направлению к средиземноморскому Голливуду". Статья фактически выглядела рекламой фирмы Maltarent, предлагающей на острове услуги проката профессионального кинооборудования. На снимке, опубликованном в газете, Бернова стоит рядом с Виктором Григоряном – главой компании Marberg. Эта фирма тоже предлагает аренду оборудования, но уже не для кино, а научного – примерно такой же номенклатуры, как те приборы, которыми занимается в России "Серния инжиниринг". Григорян ранее был соучредителем упомянутого выше НПО "Серния", а с Берновой их связывает российская фирма "Серния-фильм", где Григорян являлся учредителем, а Бернова – генеральным директором. "Серния-фильм", как и Maltarent, занимается арендой и продажей кинооборудования, только в России.

Григоряна и Бернову можно увидеть на фотографиях с красной дорожки Каннского фестиваля что, видимо, объясняется их работой в кинобизнесе, но другая часть их бизнеса связана с высокотехнологичным научным оборудованием, которое, как уверен минфин США, поставляется российским силовым структурами в обход санкций.

Хакеры из "военно-научного кластера"

В новый пакет американских санкций попали и несколько сотрудников московского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ). Сам институт уже находится под санкциями с октября 2017 года – в США его подозревают в причастности к кибератаке на нефтехимический завод на Ближнем востоке, которая была осуществленная при помощи вредоносной программы Triton. Программа была разработана для атаки на системы промышленной безоасноти, эксперты называли Triton "самой опасной из всех известных угроз".

Теперь под персональные санкции попали трое сотрудников института. Это сотрудник департамента прикладной разработки ЦНИИХМ Евгений Гладких, гендиректор института Сергей Бобков и его заместитель Константин Малеванный.

В США против Гладких летом 2021 года были выдвинуты обвинения в хакерстве, он находится в розыске ФБР. Гладких, как утверждают американские правоохранители, в 2014 – 2018 годах пытался проникнуть в компьютерные сети энергетических объектов и нефтеперерабатывающих предприятий в США и других странах (вероятно, речь идет о программе Triton). За помощь в его поимке объявлена премия в размере 10 миллионов долларов. Минфин США считает, что начальники Гладких – Малеванный и Бобков – осуществляли непосредственную связь ЦНИИХМ с российскими силовыми структурами.

ЦНИИХМ известен не только хакерскими атаками. В мае 2019 года американский журнал The Space Review ("Космическое обозрение") опубликовал большое расследование , в котором пришел к выводу: ЦНИИХМ в числе прочего занимался созданием секретных военных спутников-инспекторов, которые, как предполагают авторы статьи, могли бы использоваться для уничтожения спутников потенциального противника. Кроме того, именно на территории кампуса ЦНИИХМ в московском районе Нагатино находилась основная лаборатория научного центра "Сигнал", который, по данным совместного расследования Радио Свобода, Bellingcat и других изданий, занимался разработкой усовершенствованной формы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок".

Между сетью "Сернии" и ЦНИИХМ можно обнаружить связь, хотя и косвенную. Согласно базе "Контур.Фокус", крупнейший госзаказчик и "Сернии инжиниринг" и близкого к "Сернии" ООО "Сертал" – Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН. Этот небольшой институт, образованный в 2006 году, располагается на территории все того же кампуса ЦНИИХМ в Нагатино.

Здесь же на общей огороженной территории находится и центральный офис федерального управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия РФ.

Впереди планеты всей

Введенные 31 марта санкции - не первые, направленные на ослабление военно-технологического потенциала России, однако, до сих ограничительные меры касались преимущественно россиян и российских компаний. 24 марта 2022 года США внесли в санкционный список 328 депутатов Госдумы России и саму Госдуму как учреждение. Также под ограничения попали глава "Сбера" Герман Греф, супруга миллиардера Геннадия Тимченко, руководители ряда оборонных предприятий России, и несколько десятков компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Санкции против России – за проведение "специальной операции" в Украине также ввел Европейский союз, Великобритания, Япония и другие страны. Они касаются как отдельных граждан, так и целых секторов экономики. По числу введенных против страны санкций Россия за месяц с 24 февраля 2022 года обошла Иран, Сирию и КНДР.