Суд в Италии отменил решение об экстрадиции Артема Усса в США

Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса, который весной этого года сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Об этом пишет издание ANSA.

Решение о мере пресечения и эстрадиции в США было отменено, поскольку Усс больше не находится в стране. При этом, по информации итальянских СМИ, расследование по факту побега продолжается.

В США бизнесмена подозревают в поставке электроники и венесуэльской нефти в обход санкционного режима, отмывании денег и банковском мошенничестве. Усс, как утверждается, перепродавал сотни миллионов баррелей нефти из находящейся под санкциями США Венесуэлы российским и китайским покупателям.

При этом в самой России против Усса-младшего было возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном отмывании денег организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Это произошло уже после того, как Усс был задержан в Италии. Адвокат бизнесмена Владимир Жеребенков прямо говорил, что это дело "призвано вытащить Усса из Италии".